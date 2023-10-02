Аналитик Антонов дал прогноз дальнейшего курса российской валюты
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По словам финансового аналитика Владислава Антонова, риски ослабления российской валюты на текущей неделе сохраняются на фоне геополитической напряженности и высокой волатильности цен на энергоносители. Об этом сообщают «Известия».
Он уточнил, что если доллар закроется выше отметки 98,40 рублей, то на горизонте появится уровень в сто рублей.
По мнению аналитика, дальнейшая динамика курса российской валюты зависит от действий Банка России по сдерживанию инфляции и ситуации на мировом нефтяном рынке.
Он отметил, что на минувшей неделе курс рубля определялся чаще всего внешними факторами.