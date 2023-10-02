Аналитик Антонов дал прогноз дальнейшего курса российской валюты

По словам финансового аналитика Владислава Антонова, риски ослабления российской валюты на текущей неделе сохраняются на фоне геополитической напряженности и высокой волатильности цен на энергоносители. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что если доллар закроется выше отметки 98,40 рублей, то на горизонте появится уровень в сто рублей.

По мнению аналитика, дальнейшая динамика курса российской валюты зависит от действий Банка России по сдерживанию инфляции и ситуации на мировом нефтяном рынке.

Он отметил, что на минувшей неделе курс рубля определялся чаще всего внешними факторами.