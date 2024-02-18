Аналитик Антонов: рубль в конце месяца может вести себя странно

Курс рубля на предстоящей неделе может демонстрировать странное поведение на фоне уменьшения объемов выручки с экспорта. Соответствующее заявление сделал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов, передает информагентство «Прайм» .

Согласно прогнозу специалиста, в преддверии весны доллар будет стоить от 90 до 93 рублей, евро – в районе ста, а юань – около 12,7 рублей.

Антонов указал на то, что локально помочь рублю могла бы нефть, но в данный момент это не сможет перекрыть того факта, что объем доходов с поставок энергоносителей в другие государства снизился.

В то же время, отмечает аналитик, имеется вероятность того, что в пиковом периоде налоговой фазы снижение отечественной валюты приостановится.