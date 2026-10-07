Подземный толчок на юге Кузбасса: как его оценили специалисты

На юге Кузбасса произошел ощутимый подземный толчок. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали в Кемеровской области шестого октября. Об этом проинформировал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, подземный толчок случился в 11:59 по московскому времени. По данным оперативной обработки, его эпицентр располагался примерно в шести километрах к северо-востоку от Междуреченска. Именно этот район и оказался в зоне наибольшего воздействия стихии.

Интенсивность сотрясений непосредственно в эпицентре специалисты оценили в 4,3 балла по шкале MSK-64. Для понимания: эта шкала описывает силу землетрясения по его внешним проявлениям — от незаметных колебаний до разрушительных последствий. 4,3 балла — это ощутимые толчки, которые могут замечать находящиеся в помещении люди, а также легкое дребезжание предметов. О серьезных разрушениях при таких значениях речи обычно не идет.

Магнитуда 3,6 — величина, которая также не относится к категории сильных. Тем не менее подобные события для Кузбасса — не рядовое явление, и внимание к ним объяснимо: регион находится в зоне сейсмической активности, где подземные толчки могут быть связаны как с естественными процессами, так и с техногенными факторами.

Данные о произошедшем продолжают уточняться. Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН ведут оперативную обработку, и не исключено, что итоговые параметры события могут быть скорректированы.

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