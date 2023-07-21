Аналитик Баженов объяснил резкий рост цен на бензин в России

Он объясняет скачок цен появлением экспортных аналогов и повышением цен на нефть. Баженов заявил, что ситуация вернулась к позициям, которые можно было наблюдать до 2022 года. Эксперт добавил, что на стоимости бензина сказалось и снижение стоимости отечественной валюты.

По словам Баженова, таких скачков можно будет избежать, если отменить топливный демпфер. Эксперт считает, что он не работает так, как было задумано, и поэтому его постоянно меняют. Демпфер является инструментом для легких манипуляций ценой топлива, заявил он.

Аналитик считает, что демпфер нужно отменить, а нормативы объемов повышать через биржу, давая компаниям возможность получения скидки при поставках с помощью биржи. Баженов думает, что с таким подходом что-то должно измениться.

По состоянию на 20 июля, цены на бензин в РФ устанавливают новый максимум уже одиннадцатый день подряд.