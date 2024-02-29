Аналитик Беляев пояснил последствия отвязки общемировых цен от российских

Депутаты нижней палаты парламента приняли в I чтении проект закона, который позволит Федеральной антимонопольной службе не принимать во внимание общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара, то есть цена на продукцию в нашей стране будет отвязана от мировой. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, проект законодателей весьма актуальный и его следовало внедрить давно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что при введении системы, которая позволит действовать обособленно от мировой повестки, в России удастся стабилизировать цены на некоторые внутренние товары. Так, будет исключена ситуация с яйцами, произошедшая в конце минувшего года.

По мнению эксперта, при риске роста повышение стоимости будет плавным, а не резким.

Он подчеркнул, что снизится стоимость крупы, хлеба, муки и иного ассортимента, который производится внутри России.