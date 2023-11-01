Аналитик Беляев пояснил причины удешевления бензина в России

В нашей стране уменьшилась стоимость всех видов топлива, включая летний дизель и бензин. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что является причиной падения стоимости сырья и как это долго продлится. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, падение цен на летний дизель связано с завершением сезона.

Эксперт подчеркнул, что удешевление остальных видов топлива связано с подключением к ситуации Федеральной антимонопольной службы. Прежде всего сотрудники ведомства стали проводить ревизии, наказывая объекты, где цена сырья была завышенной.

По его мнению, за счет этого также сбавили собственные аппетиты на цены и представители розничной торговли.

Аналитик добавил, что цены на топливо вновь могут пойти вверх, если ФАС ослабит свое влияние.