Аналитик Черниговский считает, что для борьбы с «паленкой» следует снижать стоимость легального алкоголя

По словам гендиректора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, для решения проблемы оборота нелегальной спиртосодержащей продукции на отечественном алкогольном рынке необходимо ввести единую маркировку для всех видов алкогольных напитков, установить общие правила контроля производства всех видов спиртов и уменьшить акцизные ставки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что дополнительные запреты и ужесточения правил для законопослушных производителей и продавцов алкогольных напитков лишь играют на руку недобросовестным операторам, производящим и реализующим нелегальную спиртосодержащую продукцию.

По мнению эксперта, в первую очередь стоит разобраться с оборотом контрафактной алкогольной продукции, а также ввести единые правила по контролю за производством всех видов спирта.

Он отметил, что одной из причин большого объема контрафактного алкоголя является именно разница стоимости легальных и нелегальных алкогольных напитков. Минимальная цена легальной бутылки водки сегодня в нашей стране составляет 299 рублей.