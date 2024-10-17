Аналитик Черниговский спрогнозировал удорожание водки более чем на 10% после Нового года

По словам аналитика Максима Черниговского, минимальные розничные цены на крепкий алкоголь не оказывают влияние на реальную стоимость спиртных напитков, так как их размер не покрывает расходы производителя и не обеспечивает ему приемлемой рентабельности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что вероятное повышение минимальных розничных цен на водку, коньяк, бренди и прочие крепкие напитки с 1 января не будет первопричиной подорожания данной продукции, а оно произойдет в силу нескольких иных факторов и составит минимум 10%.

По мнению эксперта, ключевая причина подорожания алкоголя в нашей стране кроется в росте акцизов. Так, с 1 января ставка акцизов на водку увеличится на 4,7%. Таким образом, как минимум на указанный объем данный напиток с начала следующего года и подорожает. Свою роль также сыграют и инфляция, и рост издержек производителя.

Он добавил, что с 1 января реальные розничные цены на водку вырастут на 12-15%, если отталкиваться от текущего ценообразования, как и на прочий алкоголь. Винодельческой продукции это коснется в меньшей степени, поскольку там уже произошло существенное подорожание. Однако у данной тенденции есть однозначно плохая сторона: произойдет перемещение от легального, качественного, безопасного алкоголя в сторону нелегального, некачественного и во всех отношениях небезопасного.

Ранее экономист Елена Ведута назвала способы избежать подорожания водки.