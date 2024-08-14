Экономист Ведута назвала способы избежать подорожания водки

Крупнейший производитель спирта в нашей стране «Росспиртпром» объявил о повышении цен на свою продукцию на 25% с начала лета. Рост стоимости объясняется необходимостью сохранить производство и обеспечить потребности рынка в качественной продукции из-за роста ключевой ставки, стоимости заемного капитала и себестоимости сырья и услуг. Экономист Елена Ведута пояснила, каких последствий от подорожания водки можно ожидать и можно ли исправить ситуацию. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, удорожание водки четко свидетельствует о том, что в России растет уровень инфляции. Кроме того, также будут дорожать и другие продукты, поскольку у России большие военные расходы.

Экономист уточнила, что в плане роста цен на воду есть и воспитательный момент, чтобы люди все-таки старались меньше пить, однако история показывает, что он не всегда срабатывает. Люди находят то, чем заместить водку, начинают гнать самогон, вследствие чего дорожает сахар и прочие ингредиенты, необходимые для приготовления данного алкогольного напитка.

По ее мнению, водка дорожает перед историческими событиями. Так, ее пьют многие, поэтому рост цен на 9 % увеличит доходы в бюджете.

Ранее сообщалось, что закон об индексации акцизов на алкоголь отразится на его стоимости.