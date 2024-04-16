Аналитик Дробиз считает, что зарубежные вина в летний сезон вдвое вырастут в цене

Один из российских производителей вин заявил о подорожании своей продукции с середины мая в диапазоне до 35 %. В целом в летний сезон жителей нашей страны ожидает подорожание практически всей алкогольной продукции. По словам аналитика Вадима Дробиза, сильнее всего подорожание скажется на импортном алкоголе, так как стоимость одной бутылки европейского вина может подскочить в два раза, при этом вырастет в цене и отечественный алкоголь из-за множества причин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что причиной является в первую очередь рост ставок акциза на российское вино и игристое, на крепкий алкоголь, а с июня повышаются минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки.

По мнению эксперта, для потребителей в цене подорожание не окажется катастрофой и точно не приведет к разрушению легального рынка алкоголя и перетоку потребителей в нелегальный сектор, алкогольные напитки верхнего и среднего ценового диапазона подорожают незначительно относительно финансовых возможностей его потребителей. Однако повышение акцизов с мая затронет и российские винные напитки: так, дешевые варианты вин могут подскочить в цене рублей на сто.

Он добавил, что российское вино маловероятно заместит подорожавшее импортное. При этом из-за роста доходов россиян в стране увеличивается потребление легальной алкопродукции.