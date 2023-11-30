Аналитик Федяков заявил о новом подорожании новогодних продуктов

По словам аналитика Ивана Федякова, рост стоимости на продукты новогоднего стола за год составил до 15% в зависимости от вида товара. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что наибольшее подорожание коснулось продуктов, у которых ранее традиционно была низкая наценка. Прежде всего это курица, стоимость которой выросла на 15%, также увеличились цены на 10% на картофель, свинину и муку.

По мнению эксперта, причиной такого положения дел является то, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию, поэтому боятся завозить на рынок дорогостоящие товары.