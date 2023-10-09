Аналитик Фролов определил причины отказа продавать бензин АИ-95 на АЗС в Новосибирске
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АЗС в Новосибирске сообщили о нехватке бензина, поставки бензина марки АИ-95 ограничены. Эксперт по энергетике Александр Фролов дал оценку ситуации и определил причины такого положения вещей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, такая ситуация сложилась на АЗС «Прайм», но это не единственные автозаправки в городе, АЗС федеральных сетей не имеют подобных сложностей.
Эксперт считает, что причина в том, что данная сеть не хочет отпускать топливо по текущей стоимости.
По его мнению, аналогичная ситуация была и в Омске.