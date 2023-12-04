Аналитик Гольдберг пояснил увеличение объема нераспроданного жилья в новостройках в России

По словам аналитика Михаила Гольдберга, увеличение объема нераспроданного жилья в новостройках связано с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на цифру, которая характеризует распроданность строящегося жилья, невозможно смотреть в отрыве от стадии строительства, на которой находится средний дом в портфеле.

По мнению аналитика, для более точного анализа рыночной ситуации следует применять соотношение распроданности и строительной готовности в среднем по портфелю.

Он подчеркнул, что даже в условиях рекордных запусков новых проектов в этом году продажи идут опережающими темпами, поэтому скоро можно будет увидеть дефицит подобных квартир на рынке.