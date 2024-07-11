Аналитик Голубовский перечислил банки, которые появятся в России после снятия запрета на иностранные филиалы

Филиалы зарубежных банков могут появиться в нашей стране уже в этом году, в настоящее время кабмином ведется обсуждение отмены запрета на их деятельность. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский пояснил, почему он действовал раньше, что изменилось сегодня и как мера упростит жизнь бизнесу и простым россиянам. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, отечественные банки рассматривали зарубежные филиалы в качестве конкурентов, в связи с чем запрет действовал все эти годы. Подобная практика редко, тем не менее все же встречается и в иных странах. Но в России крупные игроки на рынке давно имеются и давно доминируют: это Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Поэтому любой зарубежный банк в России не станет для них конкурентом.

Аналитик добавил, что допустить филиалы зарубежных банков в нашей стране стоит даже не из-за санкций или каких-то других вызовов, а просто с точки зрения здравого смысла.

По его мнению, отечественные производители также смогут пользоваться иностранной финансовой логистикой для прямой торговли, что существенно упростит проведение платежей, а в будущем – и привлечение зарубежных инвестиций. Новой возможностью могут воспользоваться Китай, Индия, Иран и Турция.