По словам аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, объем отечественного трубопроводного газа в общемировых поставках в Евросоюз упала более чем в пять раз с 2021 года. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при этом объем сжиженного природного газа в общем импорте голубого топлива Брюсселю выросла с 20% до где-то 40%.

По мнению эксперта, поставки голубого топлива в натуральном выражении всегда были очень малы по сравнению с поставками трубопроводного газа.

Он отметил, что у нашей страны всего два больших завода по производству сжиженного газа — «Ямал СПГ" и «Сахалин-2», а также «Портовая СПГ» и «Криогаз Высоцк».