Аналитик Кашин определил сроки стабилизации стоимости одежды

Стоимость одежды в нашей стране к концу прошлого года увеличилась на 80%. Аналитик Даниил Кашин назвал причины подорожания и сроки стабилизации цен. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, причина роста стоимости в том, что бренды начали занимать больше торговых пространств, из-за чего их издержки растут.

Аналитик добавил, что на распродажах ушедших брендов можно найти вещи по демократичным ценам либо приобрести их на популярных маркетплейсах.

По его мнению, вероятнее всего, цены на одежду стабилизируются в наступившем году, поскольку рынок удар санкциями уже пережил и выровнялся.