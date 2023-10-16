Аналитик Кашин спрогнозировал рост цен на крупы

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, наша страна в текущем году бьет все рекорды по производству гречки. По словам аналитика Даниила Кашина, в России ежегодно производится достаточный объем круп, однако подорожание все равно заметно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».