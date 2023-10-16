Аналитик Кашин спрогнозировал рост цен на крупы
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, наша страна в текущем году бьет все рекорды по производству гречки. По словам аналитика Даниила Кашина, в России ежегодно производится достаточный объем круп, однако подорожание все равно заметно. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что на фоне сезонных особенностей вероятен рост цен на экзотические виды круп, вроде киноа, булгура и кускуса. То, что касается гречки, то она должна подешеветь.
По мнению эксперта, удорожание круп составит где-то 5-7%.