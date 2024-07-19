Аналитик Мехтиев пояснил отсутствие влияния количества ипотек у россиян на величину ставки

Ряд крупных отечественных банков начали приостанавливать прием новых заявок от физических лиц на льготные ипотечные кредиты, действующие до 1 июля. Прогнозируется, что после завершения ключевых госпрограмм по льготной ипотеке банки могут возобновить прием заявок на новые программы либо предложить свои собственные условия ипотечного кредитования. По словам финансового аналитика Эльмана Мехтиева, поднятие ставок по кредитам и взятие двух ипотек является разными вещами. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что никакого наказания за две льготные ипотеки быть не может. В таком случае подобная ипотека может быть одна — или ты айтишник, или у тебя молодая семья, вот в этом смысле следует определиться.

По мнению эксперта, льготная ставка отсутствует не по решению банков, а по решению правительства РФ, а банки в свою очередь повышают ставки, потому что высокая ключевая ставка.