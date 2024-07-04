Аналитик Мильчакова дала оценку росту доходов от приватизации в России

На конце прошлого месяца доходы от приватизации корпоративных активов и имущества госказны составили более 11 млрд рублей. По словам аналитика Натальи Мильчаковой, дополнительные доходы бюджета помогут сократить бюджетный дефицит. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что значительный рост доходов по сравнению с планом зависит от того, насколько крупные и интересные инвесторам предприятия были выставлены на торги, и насколько высокой была цена продажи. Таким образом, план по доходам от приватизации является, по сути, минимальной суммой, которую государство планирует привлечь от продажи госимущества.

По мнению эксперта, посредством лишь одних доходов от приватизации бюджетный дефицит покрыть невозможно. Однако даже небольшие дополнительные доходы бюджета в любом случае способствуют сокращению бюджетного дефицита.

Она подчеркнула, что логичным действием кабмина будет продажа миноритарных пакетов крупных госкорпораций.