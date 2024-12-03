Аналитик Миролюбов назвал категории продуктов, удешевления которых не стоит ожидать до конца года

До следующего года скидки в магазинах на ряд продуктов могут исчезнуть. Аналитик Денис Миролюбов назвал категории продуктов, снижения цен на которые ожидать не стоит до конца года. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, существует определенный тренд, что ритейл уходит от акций, открывая магазины, где они не требуются.

Эксперт уточнил, что до следующего года не следует ожидать скидок на хлеб, майонез, шоколад, сухие завтраки и корма для животных. Тем не менее данная стратегия не затронет непродовольственные товары.

По его мнению, в ближайшее время станет наблюдаться внедрение краткосрочных скидок уже внутри долгосрочных, следовательно, покупатели начнут замечать падение цен от уровня уже сниженных и станут воспринимать данную стоимость со скидкой как регулярную.

Ранее в Национальном союзе производителей молока пояснили причины удорожания сливочного масла в России.