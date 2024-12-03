В Национальном союзе производителей молока пояснили причины удорожания сливочного масла в России

По информации Национального союза производителей молока, за год себестоимость сливочного масла увеличилась на 19%. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам гендиректора союза Владислава Чебурашкина, всегда сложно угодить клиенту, поскольку кому что нравится больше. Также следует учитывать расходы на оборудование для доения и переработки молока. Современные технологии дают возможность повысить качество продукции, тем не менее их приобретение и обслуживание требуют значительных финансовых затрат. Прежде всего натуральные продукты, если они качественные, и стоить будут дорого.

Он добавил, что в производстве указанного продукта имеются три направления работы: фермерство, переработка и продажа. Таким образом, стоимость напрямую зависит от всех факторов на этих трех этапах.

По мнению главы Союзмолока, дальнейшая динамика цен на сливочное масло станет напрямую зависеть от его себестоимости. Главной причиной текущего роста стоимости стал серьезный рост затрат на его производство. Однако стоимость данного продукта растет во всем мире.

Ранее экономист Стрельников спрогнозировал, когда подешевеет сливочное масло.