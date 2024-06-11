Аналитик Муртазин пояснил необходимость маркировки ноутбуков и смартфонов

В нашей стране стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков, который продлится до 31 августа 2025 года. Аналитик Эльдар Муртазин пояснил, зачем необходима маркировка и как она отразится на стоимости гаджетов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, маркировка важна для борьбы с серым рынком электроники и продажей контрафактной продукции в России, то есть позволит уберечь жителей нашей страны от покупки поддельной и некачественной техники.

Эксперт добавил, что на фоне ввода маркировки поднимется цена товаров на сером рынке, то есть нынешняя наценка с 15% может вырасти до 30%, тем не менее это даст возможность бороться с нечестными продавцами ноутбуков и смартфонов.

Напомним, что в указанном эксперименте участвуют свыше 80 компаний, а испытания проведены уже на девяти площадках производителей.