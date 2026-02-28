Аналитик оценила перспективы курса доллара в первом квартале

В начале весны рубль продолжает демонстрировать устойчивость и может укрепиться сильнее при благоприятных условиях. При появлении дополнительных позитивных факторов курс доллара способен опуститься до 72 рублей, однако сохраняются и риски обратной динамики.

Об этом агентству «Прайм» сообщила генеральный директор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По ее оценке, до конца первого квартала рубль будет двигаться в пределах 74,50–81,50 за доллар. При усилении позитивных тенденций нижняя граница диапазона может сместиться к 72 рублям.

С начала года российская валюта укрепилась примерно на 3%. Во второй половине зимы доллар на внебиржевом рынке опускался ниже 75 рублей.

Среди ключевых факторов эксперт выделяет переговоры между Россией, США и Украиной, а также макроэкономические показатели — торговый баланс, уровень импорта и решения Банка России по ключевой ставке.

В марте юань, по оценке аналитика, может торговаться в пределах 10,70–11,70 рубля, евро — в диапазоне 88–95 рублей.

К возможным рискам относятся ухудшение внешнеполитической ситуации и снижение показателей торгового и бюджетного баланса. Поддержку рублю оказывает высокая ключевая ставка и ограниченный отток капитала. Дополнительным фактором остается замедление инфляции на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что выпускников медвузов обяжут отработать три года по целевому договору.