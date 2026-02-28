Выпускников медвузов обяжут отработать три года по целевому договору

С 1 марта 2026 года в России изменится порядок подготовки врачей в ординатуре. Все бюджетные места получат статус целевых, а выпускники будут обязаны отработать в системе обязательного медицинского страхования до трех лет, пишет ТАСС .

Новые нормы распространятся только на тех, кто поступит в ординатуру начиная с 2026 года. Обучение за счет бюджета будет возможно исключительно в рамках целевого договора с конкретной медицинской организацией.

После завершения подготовки молодые специалисты должны будут работать под руководством наставника в учреждениях, входящих в систему ОМС. Максимальный срок обязательной практики составит три года.

В случае нарушения условий договора выпускнику придется компенсировать государству расходы как минимум за один год обучения, а также выплатить штраф в двукратном размере от суммы возмещения.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявлял, что новые требования, включая наставничество и обязательную отработку, не должны создавать препятствий для создания семьи или рождения детей во время обучения и работы.

