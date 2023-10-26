Аналитик Пикин спрогнозировал резкую остановку роста стоимости бензина в России к 2024 году

Рост цен на топливо является одним из наиболее волнующих аспектов жизни граждан РФ, которые имеют автомобили. По словам главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, «затишье» в удорожании топлива маловероятно будет долгим, в 2024 году цены на заправках снова пойдут вверх. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что временная заморозка цен связана с задачей кабмина по удержанию темпов роста цен на топливо в пределах инфляции до конца текущего года будет выполнена, однако в 2024 году стоимость вновь пойдет вверх.

По мнению аналитика, для удержания стоимости топлива также была ограничена спекулятивная активность на рынке.

Он уточнил, что наиболее стабильным по стоимости топливом был и остается «сотый» бензин.