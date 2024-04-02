Аналитик Поставнин заявил, что предложение депутатов закрыть Wildberries является популистской мерой

По словам главы Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина, предложение депутатов нижней палаты парламента закрыть популярный маркетплейс Wildberries навсегда из-за применения труда нелегальных мигрантов и возможного сокрытия данных фактов, является популистской мерой. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что согласно законодательству при наличии проблем можно приостановить работу на месяц.

По мнению эксперта, непонятен выбор именно этого маркетплейса, поскольку на прочих складских помещениях в этом отношении ситуация еще хуже. При этом в слуае его закрытия работы лишатся и граждане РФ.

Он подчеркнул, что закрытие Wildberries может стать негативным прецедентом, который лишь нанесет ущерб экономике РФ.