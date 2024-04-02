Аналитик Поставнин заявил, что предложение депутатов закрыть Wildberries является популистской мерой
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По словам главы Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслава Поставнина, предложение депутатов нижней палаты парламента закрыть популярный маркетплейс Wildberries навсегда из-за применения труда нелегальных мигрантов и возможного сокрытия данных фактов, является популистской мерой. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что согласно законодательству при наличии проблем можно приостановить работу на месяц.
По мнению эксперта, непонятен выбор именно этого маркетплейса, поскольку на прочих складских помещениях в этом отношении ситуация еще хуже. При этом в слуае его закрытия работы лишатся и граждане РФ.
Он подчеркнул, что закрытие Wildberries может стать негативным прецедентом, который лишь нанесет ущерб экономике РФ.