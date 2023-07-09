Аналитик предсказал доллару рост до 120 рублей к концу года

Аналитик Артур Мейнхард прогнозирует рост доллара до цены в 100-120 рублей по итогам 2023 года. Предсказание аналитика передает URA.ru , корреспонденты которого, беседовали с Мейнхардом.

Мейнхард сообщил изданию, что на данный момент нет никаких факторов, которые смогли бы изменить ситуацию и уберечь отечественную валюту от падения.

Эксперт отметил тенденцию девальвации рубля в отрыве от решений, принимаемых правительством и ЦБ РФ с ужесточением политики в вопросах кредитов и финансов.

Он также указал на то, что на рубль давят сразу несколько обстоятельств. Первым он назвал «валютное голодание», вызванное снижением уровня доходов от нефти и газа. А вторым – восстановление импорта и уход граждан с валютного риска. Иными словами, жители страны отказываются от отечественной валюты.

Недавно аналитик Михаил Васильев спрогнозировал снижение американского доллара до отметки в 89 рублей на следующей недели.