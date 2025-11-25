Аналитик раскрыл причину доступности iPhone после ухода Apple

Несмотря на официальный уход Apple с российского рынка, iPhone остаются доступны для покупателей. По мнению IT-эксперта Артема Геллера, американская корпорация практически бессильна полностью перекрыть каналы поставок смартфонов. Российские ретейлеры выстроили гибкую систему закупок через многочисленные зарубежные компании, что делает отслеживание конечного пункта продаж крайне сложной задачей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт поясняет, что логистические цепочки постоянно адаптируются к рыночным условиям. Телефоны закупаются в тех странах, где валютное соотношение делает цены наиболее привлекательными, причем география поставщиков динамично меняется. Даже целенаправленные усилия Apple могут привести лишь к временным сложностям, которые наиболее ощутимы в периоды пикового спроса, например, перед новогодними праздниками. В обычное время текущий потребительский интерес полностью удовлетворяется через доступные каналы.

По его словам, техническая реализация контроля над оборотом каждого устройства представляется маловероятной. Для этого производителю потребовалось бы отслеживать уникальные идентификаторы всех аппаратов, что создает неподъемные логистические сложности. Геллер сомневается, что корпорация готова к столь масштабной и дорогостоящей операции.

Эксперт резюмировал, что, несмотря на формальные ограничения, рынок iPhone в России продолжит жить по собственным правилам. Гибкие схемы поставок и отсутствие у Apple реальных рычагов давления гарантируют сохранение стабильного предложения, а механизмы серого импорта останутся основным источником пополнения витрин российских магазинов.

