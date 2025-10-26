iPhone после обновления на iOS 26 блокирует функции без предупреждения

В сентябре 2025 года Apple выпустила обновление iOS 26, которое вызвало массовые жалобы пользователей. Основные претензии касаются перегрева iPhone и снижения производительности аккумулятора. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Baza.

Владельцы смартфонов отмечают, что устройство нагревается при выполнении базовых задач, включая просмотр социальных сетей и запуск мобильных игр. При достижении критических температур появляется системное предупреждение, временно блокирующее функции телефона до его охлаждения.

Сообщается о единичных случаях деформации аккумуляторов, что потребовало ремонта в сервисных центрах. Дополнительно пользователи отмечают проблемы со связью: несмотря на стабильное отображение сигнала сети, голосовые вызовы не проходят, а мобильный интернет перестает работать.

Некоторые владельцы прибегают к экстремальным способам охлаждения, включая помещение смартфона в морозильную камеру.

