Аналитик Савельев спрогнозировал удорожание красной икры к Новому году на 10%

Красная икра – это традиционный деликатес на новогоднем столе многих жителей нашей страны. При этом она всегда была одним из наиболее дорогих продуктов, прежде всего в период новогодних праздников. По словам главы информагентства по рыболовству Александра Савельева, в текущем году стоимость красной икры увеличится на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что иногда в продаже встречается икра по ценам, ниже обычных. В таком случае следует узнавать, сколько времени прошло с момента ее добычи.

По мнению эксперта, самостоятельно на глаз обычный покупатель не сможет определить степень свежести красной икры, для этого нужны лабораторные исследования.