Аналитик Савельев заявил о катастрофическом подорожании рыбы в стране

Жители РФ за год съедают почти в два раза меньше рыбы, чем рекомендуется для здорового питания. По словам главы Информагентства по рыболовству Александра Савельева, ситуация сложилась таким образом на фоне высоких цен на рыбу и рыбные продукты, которые продолжают расти быстрыми темпами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что за последние пять лет это катастрофическое подорожание рыбы привело к тому, что потребление рыбы в России рухнуло до 12 кг в среднем на человека в год вместо рекомендованных 22 кг.

По мнению аналитика, за год китайцы в среднем съедают по 56 кг рыбы на человека, большая часть которой вылавливается в российских водах.