Аналитик Селянин объяснил причины необходимости регулирования властями цен на продукты

По словам экономиста Константина Селянина, стоимость продуктов станет расти вслед за топливом, но вскоре властям их придется регулировать административными методами. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что при попытках удерживать цены на одни товары станет возникать существенная наценка на другие.

По мнению эксперта, причина удорожания перевозок и логистики прежде всего кроется в росте стоимости топлива.

Он отметил, что властям придется до последнего удерживать цены на продукты и социально-значимые товары. Таким образом, сотрудники прокуратуры станут ходить по магазинам, проверять ценники, различными способами давить на розничные сети.