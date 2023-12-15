Аналитик спрогнозировал снижение прибыли банкам в следующем году

Прибыль российских банков в следующем году значительно сократится в сравнении с рекордным текущим годом. Она составит около 1,8 триллионов рублей по ряду причин, в том числе и ожидаемого замедления розничного кредитования, прежде всего, ипотек. Соответствующее заявление сделал аналитик Юрий Беликов в беседе с информагентством РИА Новости .

Эксперт спрогнозировал российским банкам прибыль порядка 1,8 триллионов рублей в следующем году. Он заявил, что в предстоящем году темпы генерации прибыли сильно сократятся из-за замедления розничного кредитования, в первую очередь, ипотеки. Беликов также предрек увеличение нормы потерь по кредитному риску и значительно меньшего влияния валютной переоценки на результат.

Эксперт также напомнил о том, что финансовый результат текущего года станет историческим рекордом для России. В то же время, Беликов подчеркнул, что как показатель устойчивости сектора он не совсем объективен, так как обеспечивался масштабируемым процентным потоком с новых кредитных выдач, темпы которых являлись причиной для большого количество дисбалансов – системному росту долговой нагрузки и завышенной стоимости недвижимости.

Финансовый результат этого года также является несколько «раздутым» при помощи валютной переоценки, заявил он.