Прогнозы первых месяцев спецоперации на Украине о том, что санкции в отношении России подорвут ее экономику или превратят рубль в «руины», не оправдались, сообщает газета New York Times (NYT).

Москва уже не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением Запада.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что западные страны не хотят признавать неэффективность санкций против России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции ударили по всей мировой экономике. Главная цель Запада, отметил Путин, ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее Швейцария заморозила активы России, присоединившись к 15-му пакету санкций.