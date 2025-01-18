Аналитики назвали наиболее востребованные профессии в Рязанской области в 2025 году

Аналитики hh.ru по итогам половины этого месяца выявили, специалисты каких профессий наиболее востребованы работодателями в Рязанской области в начале наступившего года. Об этом сообщает 7info.

Аналитики hh.ru по итогам половины этого месяца выявили, специалисты каких профессий наиболее востребованы работодателями в Рязанской области в начале наступившего года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в регионе работодатели активно ищут сотрудников: так, рязанские компании разместили примерно девять тысяч новых вакансий. Лидерами по спросу на рабочие специальности стали сварщики, токари, слесари и прочие специалисты рабочих специальностей. В указанной сфере было открыто около 30% всех вакансий, то есть свыше 2,3 тыс. предложений за месяц.

Отмечается, что вторую строчку по актуальности занимают вакансии на специалистов в области продаж и клиентского обслуживания. За последний месяц работодатели искали примерно две тысячи сотрудников, что составляет почти четвертую часть от общего количества вакансий в регионе.

Ранее сообщалось, что за год пять профессий стали более высокооплачиваемыми.