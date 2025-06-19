Аналитики назвали последствия роста нефтяных цен на 4% после слов Трампа

Резкие высказывания Дональда Трампа в адрес Ирана спровоцировали скачок цен на нефть. Жесткая риторика американского президента моментально отразилась на мировых энергетических рынках. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Напомним, что ранее американский лидер требовал безоговорочной капитуляции Ирана, назвав Хаменеи «легкой мишенью». Все это, по мнению экспертов, может привести к угрозе ответных действий при атаках на американцев.

По мнению аналитиков, в свою очередь рынок мгновенно отреагировал на угрозу обострения конфликта. Ситуация остается напряженной, поскольку Трамп демонстрирует готовность к жестким мерам, а Иран пока не отреагировал на заявления, поэтому нефтяные котировки могут продолжить рост. Кроме того, дальнейшая эскалация риторики способна спровоцировать новый виток роста цен на энергоносители.

Ранее экономист Колташов раскрыл динамику стоимости бензина в России.