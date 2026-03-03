Аналитики подсчитали, сколько долей в квартирах продается в российских миллионниках

В крупнейших городах России на продажу выставлено около 900 долей в квартирах, сообщил портал «Движение.ру» со ссылкой на данные телеграм-канал «Циан для профи». Это примерно 0,7% от всего объема предложения на вторичном рынке жилья. За последние пять лет выбор таких объектов заметно сократился — раньше их было больше тысячи.

Больше всего долей продается в Москве и Санкт-Петербурге. В столице они занимают 1,4% рынка, а средняя стоимость такой доли составляет 7,5 млн рублей. В Петербурге доля рынка чуть ниже — 1,1%, а цена — 4,3 млн рублей. В остальных городах-миллионниках этот показатель не превышает 0,8%.

Интересная особенность: квадратный метр в доле обходится в среднем на 15% дешевле, чем в отдельной комнате. Самые доступные варианты нашлись в Красноярске, где долю можно купить за 1,3 млн рублей. В Перми цена начинается от 1,6 млн рублей, в Волгограде и Омске — от 1,7 млн рублей.

Доля — это часть жилой площади, принадлежащая конкретному собственнику. Квартира может находиться в общей долевой собственности нескольких владельцев, и каждый из них имеет право только на свою часть. Покупая долю, человек становится совладельцем жилья, а не единоличным хозяином.

Ранее юрист Илья Русяев в интервью интернет-изданию REGIONS рассказал, как считать налог с продажи квартиры в 2026 году.