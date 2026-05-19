В Подмосковье за квартал из муниципальной в областную собственность передали 14,3 га земли

В Подмосковье за первый квартал 2026 года в рамках процедуры перераспределения собственности из муниципальной в областную собственность передали более 14,3 га земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В частности, передали 51 участок земли и 1661 объект капитального строительства.

Большинство участков и объектов предназначены для нужд жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Это 41 участок площадью 8,2 га, 1656 объектов капитального строительства ЖКХ и 3,7 тыс. единиц движимого имущества.

Кроме того, передали три участка земли площадью 1,4 га для строительства медицинского учреждения, а также три здания площадью 1,7 тыс. кв. м и 1,3 тыс. единиц движимого имущества для нужд больниц.

Помимо этого, передали два здания площадью 1,3 тыс. кв. м. и 97 единиц движимого имущества для Минсоцразвития региона и подведомственных ему учреждений социального обслуживания.

В рамках развития транспортной сферы передали семь участков площадью 4,7 га для строительства и реконструкции дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется обновить 135 котельных и 361 км теплосетей.