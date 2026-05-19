В Подмосковье сносят незаконный «храм Сатурна»

В деревне Зайцево муниципального округа Зарайск ликвидируют незаконно возведенное культовое сооружение, известное как «храм Сатурна». Об этом сообщила пресс‐служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание площадью застройки около 280 кв. м использовалось как штаб‐квартира запрещенной в России секты «Империя сильнейших ведьм». Ее лидер была осуждена по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Местные жители неоднократно обращались с просьбами о сносе постройки. Выяснилось, что здание возвели без разрешения на строительство. Кроме того, участок, на котором располагался «храм», был предназначен для ведения личного и подсобного хозяйства.

Зарайский городской суд Московской области рассмотрел дело и признал постройку самовольной, обязав собственника ее снести. В настоящий момент он приступил к демонтажу строительных конструкций в соответствии с судебным предписанием.

