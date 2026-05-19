Подмосковные сосудистые хирурги спасли женщину от ампутации ноги

В Мытищинскую больницу экстренно доставили пациентку с острой ишемией правой конечности. Бригада скорой помощи привезла женщину, у которой нога сильно отекла и болела. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

После тщательного обследования врачи поставили диагноз — тромбоз. Выяснилось, что в конечности были перекрыты одновременно и приток, и отток крови. Флотирующий тромб размером 8 см в любой момент мог оторваться. Нарушение кровотока в бедренной артерии создавало риск развития гангрены и последующей ампутации ноги.

Команда врачей во главе с сосудистым хирургом Парвизом Ходжибоевым приняла решение провести сложную двухэтапную операцию из одного разреза. На первом этапе хирурги удалили тромб из общей бедренной вены и выполнили перевязку поверхностной бедренной вены. Затем специалисты провели тромбоэктомию — удалили тромб из артерии, восстановив нормальный приток крови к конечности. Операция длилась 1,5 часа и завершилась успешно.

Через неделю женщину выписали из больницы с хорошими показателями анализов. Она смогла самостоятельно покинуть медучреждение на своих ногах — без боли и ограничений в движении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.