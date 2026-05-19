В Ленинском возведут детский сад в ЖК «Богдановский Лес»

В жилом комплексе «Богдановский Лес» Ленинского округа продолжается строительство первого детского сада, рассчитанного на 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет, девелопер проекта – группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты осуществляют на площадке земляные работы и обустраивают монолитный каркас, на строительной площадке каждый день работают более 20 человек, задействован автомобильный кран.

Площадь детского сада составит более 4 тыс. кв. м, в нем предусмотрено 14 многофункциональных помещений для детей раннего, дошкольного возраста и подготовительных групп. В учреждении появятся физкультурный зал с тренажерами, музыкальный зал, кружковая, помещения пищеблока, кабинет врача. На территории обустроят игровые площадки, спортивные зоны и пространства для отдыха.

На территории ЖК планируют возвести четыре детских сада, три школы, детско-взрослую поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и многоуровневые паркинги.

