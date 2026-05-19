В Звенигороде женщина напала на несовершеннолетнюю из‑за места для фотосессии

В центре подмосковного Звенигорода произошел шокирующий инцидент. Обычная просьба освободить место для фотосессии обернулась жесткой дракой. Конфликт между взрослой женщиной и несовершеннолетней попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс, сообщил REGIONS.

Свидетели произошедшего утверждают: конфликт вспыхнул фактически на ровном месте. Шестнадцатилетняя девушка хотела сделать несколько кадров для постов в соцсетях и попросила женщину, расположившуюся на скамейке, ненадолго уступить ей место. Ответ не заставил себя ждать — и оказался совсем не мирным. Вместо того чтобы отреагировать словами, женщина нанесла подростку несколько ударов.

На записи, которую опубликовал местный MAX-канал, видно: потасовка затянулась. Люди, оказавшиеся рядом, пытались вмешаться и остановить происходящее, но разнять дерущихся получилось не сразу.

Женские разборки и закон

Ситуацию в беседе с REGIONS прокомментировал юрист Сергей Самсонов. По словам эксперта, агрессия в отношении подростка — это далеко не мелкое хулиганство, а серьезное противоправное деяние. За него нарушительнице грозит вполне реальное лишение свободы.

По словам эксперта, содеянное может квалифицироваться по нескольким статьям Уголовного кодекса. Выбор конкретной нормы зависит от тяжести последствий и степени вреда, причиненного здоровью потерпевшей. Если умышленные действия привели к тяжким травмам, виновной грозит до десяти лет лишения свободы. В случае, когда серьезных повреждений нет, агрессора могут привлечь за побои — это наказание включает обязательные работы или административный арест.

«В зависимости от тяжести последствий и вреда здоровью применяются различные статьи УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда может повлечь до 10 лет лишения свободы. Если же серьезных травм нет, виновную могут привлечь за побои — это чревато обязательными работами или арестом», — пояснил юрист.

Как защитить свои права

Самсонов рекомендовал не оставлять случившееся безнаказанным. Для защиты своих прав потерпевшей необходимо обратиться в правоохранительные органы и собрать как можно больше доказательств: сфотографировать травмы, найти свидетелей, запросить записи с камер наблюдения. Эти материалы, по мнению юриста, сыграют ключевую роль в установлении справедливости и не позволят виновной стороне уйти от ответственности.

Пока что официальных сведений о том, задержана ли подозреваемая, нет. Тем не менее, правоохранители уже изучают видеозапись инцидента. Скорее всего, именно она станет поводом для организации доследственной проверки.

