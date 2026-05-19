«Скинул 15% ради мечты»: почему Дима Билан продал дом в Подмосковье со скидкой?

Российский певец Дима Билан расстался с недвижимостью на Новорижском шоссе: певец продал свой дом в Подмосковье, сообщает ТАСС. Сумма сделки составила около 212 млн рублей, что на 15% ниже первоначальной стоимости.

Особняк находится в элитном коттеджном поселке «Монтевиль» в Истринском районе. Площадь дома — 440 кв метров. Внутри расположены четыре спальни, просторная гостиная, две кухни, сауна и гараж на две машины. Интерьеры выполнены в современном минималистичном стиле.

Отмечается, что переезд певца связан с его желанием быть ближе к природе. Недавно он приобрел новый дом, который назвал «домом мечты». Чтобы осуществить эту покупку, Билану пришлось продать два других объекта недвижимости и даже оформить ипотеку.

Что же касается нового жилья, то его главные преимущества — бассейн, живописный вид и река на заднем дворе. Певец отмечает, что теперь он может рыбачить, не выезжая за пределы участка.

Ранее сообщалось, что роскошная дача Аллы Пугачевой в Подмосковье подешевела в два раза за три года.