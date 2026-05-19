ИИ отучает людей говорить? Где тот лидер, который спасет живой разговор

Люди стали заметно меньше говорить, и на фоне роста искусственного интеллекта это может стать серьезным вызовом для рабочих команд и руководителей, пишет Forbes.

По данным исследования психологов Валерии Пфайфер из Миссурийского университета в Канзас-Сити и Маттиаса Меля из Университета Аризоны, в 2005 году средний человек произносил около 16 600 слов в день, а к 2019 году — уже меньше 12 тысяч. О чем же это может говорить и что это значит для современной коммуникации?

На первый взгляд это просто изменение привычек. Но авторы видят более глубокий сдвиг: если разговоров становится меньше, меняется то, как люди выстраивают отношения, обсуждают идеи и принимают решения.

ИИ усиливает этот процесс. Чат-боты и цифровые помощники делают коммуникацию быстрее и удобнее, но они не заменяют живой человеческий диалог с его эмоциями, спорами, паузами и непредсказуемостью. Исследования показывают: общение с человеком снижает одиночество лучше, чем разговор с ботом.

Для лидеров это тревожный сигнал. Команды держатся не только на письмах, задачах и быстрых ответах, но и на неформальных беседах, доверии и совместном размышлении.

Будущее лидерства, похоже, будет зависеть не только от умения внедрять ИИ, но и от способности защищать живой разговор. Чем умнее становятся машины, тем ценнее становится человеческое общение.