Аналитики раскрыли, что АЗС накручивают на кофе и круассанах цены втрое выше магазинных, и дело не в расходах

Специалисты аналитической компании NTech провели исследование и выяснили то, что каждый водитель и так подозревал: кофе и выпечка на автозаправках стоят неприлично дорого. Сравнив чеки московских и подмосковных АЗС с чеками крупных розничных сетей за декабрь 2025 года, эксперты получили цифры, которые трудно объяснить простой коммерческой наценкой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Так, порция капучино объемом 300 мл на заправке обходится водителю в 262 рубля — в три раза дороже, чем в супермаркете. Американо и вовсе дороже в 3,8 раза: 215 рублей против 57. Круассан без начинки на АЗС стоит 145 рублей, тогда как в магазине за него просят всего 38. Клубничный донат — 118 рублей против 51 рубля в обычном ретейле. Разница повсюду стабильно трех- или четырехкратная.

По мнению аналитиков, списать такую накрутку на операционные расходы, специфику формата или дорогую аренду не получится. Это не вынужденная мера, а осознанная ценовая политика. Заправки продают кофе и выпечку не как основной товар, а как импульсные покупки, пользуясь тем, что уставший водитель в пути готов платить за скорость и доступность. Он не пойдет искать супермаркет ради экономии 150 рублей — и сеть это знает.

Таким образом, исследование NTech подтвердило: высокие цены на АЗС — это не побочный эффект, а чистый заработок на особых условиях торговли. Итог для водителя печален и прозрачен: на заправке вы платите не за качество и не за издержки, а за собственную лень, спешку или безальтернативность. И пока это работает, цены вряд ли упадут.

