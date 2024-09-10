Экономист рассказала, можно ли бесплатно отправиться в отпуск на полученные на АЗС баллы

В последние годы многие компании создали для своих клиентов всевозможные бонусы и кэшбэки за покупки. Желание получить что-то «бесплатно» создает эффект дополнительных преимуществ без затрат. Особенно популярны баллы, полученные на АЗС. Почему такая выгода на самом деле иллюзия и можно ли бесплатно отправиться в отпуск, потратив полученные баллы, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она отметила, что в каждом рекламном объявлении, на каждом баннере мелькают слова «бонус», «кэшбэк», «промокод», «1+1=3» и многие другие. Люди поддаются на очередную маркетинговую уловку, совершая порой покупки, которые мотивированы не истинными потребностями и намерениями, а выгодой, которую можно получить, сделав то или иное приобретение.

«Но нельзя отрицать тот факт, что программы лояльности «несут исключительное зло» для своих клиентов. Это не так. Многие программы кэшбэка легко интегрируются в повседневную жизнь. Когда клиент видит реальную возможность вернуть часть денег или получить дополнительные бонусы, он остается преданным выбранному бренду», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экономист подчеркнула, что сейчас за рулем автомобиля каждый второй. Затраты на бензин составляют существенный процент бюджета семьи, в которой может быть еще и не один автомобиль. Именно поэтому программы лояльности от АЗС все больше завоевывают рынок.

«Практически у каждого автомобилиста есть карточка, использование которой позволяет накопить баллы за каждую заправку, получить скидку на топливо или на товары в категории партнерских предложений: рестораны, сервисы, автомагазины и так далее. Это позволяет стать участником разовых или ежегодных акций, например, по случаю дня рождения компании или владельца карты лояльности, а также получить возврат части потраченной суммы», — пояснила Проданова.

Если можно сэкономить, то почему бы не воспользоваться данной возможностью — добавила эксперт. Программы лояльности от АЗС могут быть выгодными для клиентов, особенно для тех, кто часто пользуется услугами. Однако рассчитывать на бесплатную дорогу в отпуск, оплаченную баллами, все же не стоит, так как копить их придется очень долго.

«Чем чаще вы заправляетесь, а также приобретаете аксессуары, кофе и другие товары, тем быстрее появится возможность «бесплатно» попутешествовать. Но ставить себе столь долгосрочные цели, наверное, не стоит. Лучше не копить баллы годами, а пользоваться преимуществами, получая скидку «здесь и сейчас», — заключила экономист.

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