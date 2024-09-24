Анализ поступления доходов бюджета Г. о. Пушкинский МО по состоянию на 01.09.2024 г. в сравнении с периодом 2023 г.

Объем доходов бюджета Городского округа Пушкинский с учетом межбюджетных трансфертов за 8 месяцев 2024 года составил 11 928,3 млн.руб. или 58% к общему утвержденному объему. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 28,4% или на 2 637,4 млн.руб.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 8 месяцев 2024 года выполнен на 62,3% от утвержденного годового плана и составил 5 560,9 млн.руб., с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 24% или 1 078,1 млн.руб.

Налоговые доходы за 8 месяцев 2024 года составили 4 977,3 млн.руб., что на 26,9% выше объема поступлений за 8 месяцев прошлого года и увеличились на 1 054,6 млн.руб.

Налог на доходы физических лиц показал темп роста 124,6% относительно уровня прошлого года и составил 2 771,7 млн.руб. Налог на доходы физических лиц выполнен на 63,9% к утвержденному плану года.

Причиной увеличения поступления налога является рост заработной платы в организациях и на предприятиях, рост выплат налогов по доходам от дивидендов по итогам работы за 2023 год.

По налогам на совокупный доход поступило 1 540,4 млн.руб., темп роста по сравнению с прошлым годом составил 50,5% или 516,7 млн.руб.

Причиной увеличения налогов на совокупный доход на 50,5% по сравнению с прошлым годом, является увеличение поступлений в бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 439 млн.руб. или на 46%, а также увеличением поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 70,9 млн.руб. или на 97%.

На рост поступлений налогов на совокупный доход существенное влияние оказывают рост потребительских цен, строительство зданий, инвестиции в торговые объекты, поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном уровне. Также на рост поступлений налогов на совокупный доход существенное влияние оказал перенос срока уплаты по налогу, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, с 31 декабря 2023 года на первый рабочий день 2024 года. В соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в случаях, когда последний день срока приходится на выходной или праздничный, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий день. Данная налоговая мера также позволила увеличить наполняемость бюджета по налогам на совокупный доход за 8 месяцев 2024 года.

По налогам на имущество поступило 552,7 млн.руб., что на 34,7 млн.руб. меньше уровня прошлого года. Снижение темпа поступления в 2024 году на 5,9% связано возвратом переплаты прошлых лет по земельному налогу организаций.

За 8 месяцев 2024 года неналоговые доходы поступили в сумме 583,6 млн. руб., что на 23,5 млн.руб. выше аналогичного периода прошлого года.

Неналоговые доходы бюджета выполнены на 61,7% от годового плана. Основной причиной увеличения поступлений неналоговых доходов является рост поступлений доходов от использования имущества на 11,9% или на 29,7 млн. руб., рост поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 31,5% или 14,7 млн.руб., а также рост поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 12,5% или 21,2 млн.руб.

Причиной увеличения поступления доходов от использования имущества является рост доходов по арендной плате за землю и имущество на 13 % или на 24,9 млн.руб., в связи с улучшением качества администрирования доходов и погашением задолженности прошлых лет.

Причиной увеличения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства по сравнению с прошлым годом на 14,7 млн.руб. или на 31,5% является увеличение платы средств от компенсации затрат государства на 14,1 млн.руб. или в 2 раза в связи с возвратом в бюджет муниципальными бюджетными учреждениями неиспользованных средств субсидий и субвенций прошлых лет.

Причиной увеличения поступления доходов от продажи материальных и нематериальных доходов в бюджет Городского округа Пушкинский на 12,5% или на 21,2 млн.руб. является рост поступлений по плате за увеличение площади земельных участков на 59,3% или на 40,2 млн.руб. в связи с увеличением количества обращений физических лиц по причине внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации (отменой ограничений по приватизации земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).

На 01.09.2024 года наблюдается положительная динамика поступления доходов в бюджет Городского округа Пушкинский Московской области, что в целом соответствует параметрам утвержденного бюджета.

Объем расходов бюджета Городского округа Пушкинский Московской области за 8 месяцев 2024 года составил 11 907,0 млн.руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 20%. Запланированные социальные обязательства сохранены и выполняются в полном объеме.