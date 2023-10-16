Анкара хочет согласовать дорожную карту по газовому хабу до конца года

Турция приветствует российскую готовность согласовать дорожную карту по турецкому газовому хабу в ближайшее время. Анкара хочет закончить работу над этим до конца 2023 года. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник из администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак недавно заявлял о своей надежде на то, что дорожная карта будет подписана уже в скором времени, что позволило бы реализовать проект быстрее.

Собеседник издания сообщил о том, что турецкая сторона положительно относится и разделяет настрой российских партнеров по проекту дорожной карты. Он также выразил надежду на то, что все удастся согласовать до конца текущего года, чтобы уже приступить к реализации.