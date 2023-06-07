Антимонопольная служба оштрафовала «Пятерочку» за ненадлежащую рекламу на ТВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 300 тысяч рублей торговую сеть «Пятерочка» за ненадлежащую рекламу на телевидении.

Основанием для штрафа послужила реклама, распространяемая на центральных каналах страны, в которой говорится о скидках для пенсионеров.

Видеоролик построен так, что из него можно понять, что акции распространяются на все товары, хотя на самом деле речь идет только об отдельных их категориях.

Полная информация о скидках содержится в дисклеймере к рекламе, но там мелкий текст демонстрируется в течение короткого времени, так что воспринять эту информацию было затруднительно.