Антимонопольная служба оштрафовала «Пятерочку» за ненадлежащую рекламу на ТВ
Фото: [©Илья Питалев/РИА Новости]
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 300 тысяч рублей торговую сеть «Пятерочка» за ненадлежащую рекламу на телевидении.
Основанием для штрафа послужила реклама, распространяемая на центральных каналах страны, в которой говорится о скидках для пенсионеров.
Видеоролик построен так, что из него можно понять, что акции распространяются на все товары, хотя на самом деле речь идет только об отдельных их категориях.
Полная информация о скидках содержится в дисклеймере к рекламе, но там мелкий текст демонстрируется в течение короткого времени, так что воспринять эту информацию было затруднительно.