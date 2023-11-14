Антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на яйца

С этой целью ФАС запросит информацию из регионов и 10 федеральных торговых сетей, которые предоставят данные о динамике закупочных и розничных цен.

По данным Росстата, яйца стали самым подорожавшим продуктом питания в прошлом месяце. По сравнению с сентябрем они поднялись в цене на 13,1%, а с начала года – на 18,7%.